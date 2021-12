Berlusconi urlaubt auf Meraner „Beauty Farm“

Wie die italienische Tageszeitung „Correre della Sera“ am Donnerstag berichtet, besucht Silvio Berlusconi in den kommenden Tagen Südtirol. Er werde sich auf eine „Beauty Farm“ in Meran begeben.Berlusconi ist ein bekennender Fan der Stadt Meran, immer wieder weilt er in der Passerstadt und mischt sich auch gerne unter die Leute. Zuletzt war der Ex-Premier vor 3 Jahren in Meran. Damals stieg er im Hotel Palace ab.

