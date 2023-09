Berufsfeuerwehr: Belobigung für Einsatz im Überschwemmungsgebiet

Vom 17. Mai bis zum 9. Juni halfen Mannschaften der Berufsfeuerwehr Bozen gemeinsam mit Mitgliedern verschiedener Freiwilliger Feuerwehren aus Südtirol bei den Aufräumarbeiten nach dem Hochwasser in der Emilia-Romagna. STOL hat berichtet. Eine Gruppe der Berufsfeuerwehr hat mit Erdbewegungsmaschinen gemeinsam mit dem Militär Verbindungsstraßen in der hügeligen Landschaft zwischen den Fraktionen in der Gemeinde Tredozio in der Provinz Forlì – Cesena freigeräumt, damit die Erreichbarkeit wieder hergestellt werden konnte, fasst der Kommandant der Berufsfeuerwehr Bozen Florian Alber zusammen.Vor kurzem hat ihn und den Direktor der Agentur für Bevölkerungsschutz Klaus Unterweger ein Schreiben der Bürgermeisterin der Gemeinde Tredozio in der Provinz Forlì – Cesena erreicht: Simona Vietina gibt darin ihrer „tief empfundenen Dankbarkeit gegenüber allen Mitarbeitern der Berufsfeuerwehr Bozen nach den katastrophalen Ereignissen im Mai“ Ausdruck: „Die Berufsfeuerwehrmänner sind uns unentwegt zur Seite gestanden, als wir ihre Hilfe dringend nötig hatten.“Am vergangenem Samstag hat die Bevölkerung von Tredozio der Berufsfeuerwehr im Allgemeinen und vier Mitarbeitern im Besonderen im Rahmen einer „feierlichen Belobigung“ gedankt: Hauptbrandinspektor Martin Gasser, den beiden Oberfeuerwehrmännern Martin Domanegg und Stefan Lechner und dem Feuerwehrmann Joachim Larcher.Bevölkerungsschutzlandesrat Arnold Schuler verweist auf die gute Zusammenarbeit innerhalb des Zivilschutzes in schwierigen Situationen: „Die Zusammenarbeit zwischen den Regionen ist von grundlegender Bedeutung, sei es im Mai beim Hochwasser in der Emilia-Romagna und im August nach den Hagelschäden in Friaul-Julisch Venetien oder vor zwei Jahren bei der Waldbrandbekämpfung in Sizilien. Unsere Mitarbeiter helfen selbstverständlich gerne - wann immer nötig - mit ihren Gerätschaften und ihrer Erfahrung. Wenn jetzt eine Gruppe der Berufsfeuerwehr stellvertretend für alle besonders gelobt wird, freue ich mich mit ihnen!“