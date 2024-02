Bestnoten für „Südtirol heute“: Jeder dritte deutschsprachige Südtiroler verfolgt Sendung

Erste „Südtirol heute“-Sendung vor fast 24 Jahren

„Südtirol heute“ wurde erstmals im Jahr 2000 ausgestrahlt. - Foto: © Südtirol heute Facebook

Das Nachrichtenmagazin „Südtirol heute“ erfreut sich in Südtirol weiterhin großer Beliebtheit. 74 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung geben in einer repräsentativen Befragung *) an, die Sendung zu nutzen, also im Fernsehen oder in der ORF-TVthek zu verfolgen. Auch bei der jüngeren Zielgruppe kommt das Format an, „Südtirol heute“ erreicht demnach fast 60 Prozent der Befragten im Alter zwischen 18 und 29 Jahren.Bestnoten gibt es bei der Beurteilung der Sendung: Knapp 8 von 10 Befragten, die „Südtirol heute“ schauen, gefällt die Sendung sehr gut oder gut (Mittelwert 1,8 auf 5-stufiger Schulnotenskala). Neben Themen, Gestaltung und Qualität der Berichterstattung wird die kompetente und sympathische Moderation geschätzt. Knapp 90 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung in Südtirol finden es gut, dass der ORF ein spezielles Programm für Südtirol macht.Landesdirektorin Esther Mitterstieler: „Ich freue mich sehr über die Treue unseres Publikums. 270.000 Zuseherinnen und Zuseher können sich darauf verlassen, dass wir über die Themen, die sie beschäftigen, weiterhin berichten und auch ganz nah am Publikum bleiben.“„Südtirol heute“ ist von Montag bis Freitag um 18:30 Uhr in ORF 2/TIROL zu sehen. In Südtirol wird die Sendung um 19:30 Uhr in ORF 1 wiederholt. Das Online-Angebot wurde zuletzt über die ORF-TVthek und über soziale Medien weiter ausgebaut. Am 2. Mai 2000 ging die erste Ausgabe von „Südtirol heute“ in ORF 2 auf Sendung.Das grenzüberschreitende Nachrichtenmagazin wird in Tirol, Südtirol und im Trentino ausgestrahlt. Die Inhalte werden von einer eigenen Redaktion in Bozen gestaltet, seit 2021 erfolgt auch die Moderation aus einem lokalen Studio.Das Engagement des ORF in Südtirol reicht bis in die 1970er-Jahre zurück, neben der Verbreitung durch die Rundfunkanstalt Südtirol RAS gab es ein ORF-Büro in Bozen und, nach Erfolgen mit TV-Nachrichtensendungen in Österreich, schließlich den Start von „Südtirol heute“.