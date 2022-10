Betrügerischer Bettler in Brixen angezeigt

Polizisten hatten bei einem Kontrollgang durch die Altstadt den Mann beobachtet, wie er mit einer Mappe mit Unterschriften in der Hand Passanten anhielt. Er forderte die Bürger auf, auf einem Zettel zu unterschreiben und für ein Projekt für Behinderte und Kinder in Not zu spenden.Da bereits früher betrügerischen Bettler in Brixen unterwegs waren, kontrollierten die Beamten den Mann. Die Ermittler identifizierten ihn und stellten fest, dass die Hilfsinitiativen für Behinderte und arme Kinder im Schreiben in seinen Händen erfunden waren.Um den Brief glaubhaft wirken zu lassen, waren auf ihm die Flaggen von Italien, Deutschland sowie der Vereinigung „Tourismus für Menschen mit Einschränkungen“ angebracht worden. Zudem stellten die Beamten auf dem Papier 2 „Unterschriften“ von „Spendern“ fest, die nicht identifizierbar waren.Die Polizisten zeigten den betrügerischen Bettler an und beschlagnahmten das Geld sowie die Unterlagen. Zudem verwiesen sie ihn des Gemeindegebiets.Der „Spendensammler“ ist der Polizei kein Unbekannter: Er ist bereits wegen Betrugs, Diebstahls und Bettelns vorbestraft.Die Polizei bekämpft seit längerem die betrügerische Bettelei. Sie konnte vor einiger Zeit eine Bettelbande auf dem Weg nach Brixen stoppen. Die Gruppe war mit Plakaten und mit vorgetäuschten Behinderungen in Richtung Altstadt unterwegs gewesen.Auch die Ortspolizei hat in den vergangene Wochen aufgrund der gestiegenen Anzahl von Bettlern in der Altstadt die Kontrollen intensiviert.Die Beamten mahnen, die Bürger zur Vorsicht, wenn sie um finanzielle Zuwendungen gebeten werden. Bei geringstem Zweifel sollten sie sofort die Polizei alarmieren.