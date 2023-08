Betrug: Millionengewinne versprochen – Geld selbst eingesteckt

2 Millionen versprochen

Geld wandert in Taschen der Betrüger

Wie die Tageszeitung „Alto Adige“ auf ihrem Onlineportal berichtet, soll es sich bei den Verdächtigen um einen Rechtsanwalt aus Treviso, einen Handelsvertreter aus Bozen und 2 Finanzberater aus Rom und Viterbo handeln.Als Opfer für ihre Betrugsmasche hatte sich die Gruppe einen Landwirt aus Padua ausgesucht, der in finanziellen Schwierigkeiten steckte. Gegen eine Investition von 250.000 Euro stellten sie ihm einen Gewinn von 2 Millionen Euro in Aussicht. Tatsächlich wanderte das Geld aber in die Taschen der Betrüger.Die Ermittlungen der Finanzpolizei wurden aufgrund einer Anzeige des Landwirtes eingeleitet. Auf Veranlassung des Südtiroler Handelsvertreters, der in der Fleischbranche tätig ist, hatte sich das Betrugsopfer an den Rechtsanwalt aus Treviso, einen Experten für Bank- und Finanzwesen, gewandt.Mit Hilfe der beiden Finanzberater hatte dieser den Landwirt schließlich zur Ausstellung von 5 Bankschecks zu je 50.000 Euro veranlasst, die angeblich zur Durchführung einer strukturierten Finanztransaktion mit der Aussicht auf einen Gewinn von 2 Millionen Euro verwendet werden sollten.Die Ermittlungen ergaben jedoch, dass die Schecks von dem Anwalt selbst eingelöst und anschließend mit seinen Komplizen aufgeteilt wurden. Zum Teil wurde das Geld für den Kauf eines Porsche Cabriolets und die Ausstellung weiterer Bankschecks verwendet.Der Untersuchungsrichter von Treviso ordnete die präventive Beschlagnahmung des Gewinns aus der Straftat in Höhe von 250.000 Euro von den Girokonten des Anwalts an. Er und seine 3 Komplizen wurden angezeigt.