Betrunken Fahrgäste belästigt – Leiferer in Gewahrsam

Drogenkonsument gemeldet

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag gegen 19 Uhr.Der 62-Jährige soll im Bus der Linie 110 andere Fahrgäste belästigt haben. Wie die Carabinieri in einer Presseaussendung mitteilen, habe sich der Leiferer in betrunkenem Zustand befunden.Auf der Staatsstraße bei Branzoll griffen die alarmierten Carabinieri schließlich ein und nahmen den Mann in Gewahrsam. Aggressiv oder gar gewalttätig gegenüber anderen Gästen soll der Mann aber glücklicherweise nicht geworden sein.Bei einem Autofahrer entdeckten die Carabinieri hingegen 2 Gramm Haschisch. Der junge Bozner, der in Kurtatsch wohnhaft ist, war bei der bei einer Verkehrskontrolle sofort nervös, woraufhin die Ordnungshüter beschlossen, ihn genauer und die Lupe zu nehmen.Er wurde beim Regierungskommissariat als Drogenkonsument gemeldet.