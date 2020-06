Sterzing: Betrunkene im Auto beleidigen Carabinieri

Gegen 3 betrunkene Fahrzeuginsassen wurde in der Nacht auf Samstag bei Sterzing Anzeige wegen Beleidigung erstattet und es wurden Sanktionen aufgrund von Trunkenheit in der Öffentlichkeit verhängt. Der Fahrer wurde zudem wegen Trunkenheit am Steuer bestraft.