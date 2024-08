Bewegender Abschied von Simon Messner: Große Anteilnahme in Villnöß

Simon hinterlässt eine groß Lücke

Die als „Dom im Tale“ bekannte Pfarrkirche konnte die Trauergäste bei weitem nicht aufnehmen. Von Barbian, wo Simon Messner in den letzten Jahren seine neue Heimat gefunden hatte, strömte eine große Anzahl an Freunden, Arbeitskollegen und Familienangehörigen zur ergreifenden Trauerfeier. Sogar der Pfarrer von Barbian Konrad Morandell ließ es sich nicht nehmen, den Gottesdienst mit zu zelebrieren.Die große Anteilnahme sei zwar ein großer Trost, aber könne nie das große Leid lindern, das der Trauerfamilie widerfahren sei, unterstrich Pfarrer Paul Faller in seinen tröstenden Worten. Der Kirchenchor Villnöß gestaltete mit einfühlsamen Liedern den Trauergottesdienst musikalisch mit.Seine Cousine Petra zeichnete Simons Lebenslauf nach: Nach dem Abschluss der Zimmererlehre zog es Simon Messner zu seiner lang ersehnten Leidenschaft, dem Lkw-Fahren. Diesen Traum konnte er sich in den letzten Jahren bei der Firma Beton Eisack aus Klausen erfüllen. In der Freizeit unternahm er gerne Ausflüge auf seiner Vespa, und gerade diese Passion wurde dem jungen Simon zum Verhängnis. Mit der Vespa verunglückte er am 10. August auf der Brennerstaatsstraße bei Klausen ( STOL hat berichtet ).Bereits vor 5 Jahren musste seine Familie einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen, als sein Vater bei einer Betriebsfeier tragisch ums Leben kam.Für die Lebenspartnerin Doris und ihre 2 Kinder Fabian und Lara in Barbian hinterlässt Simon eine große Lücke, denn er war mit seiner liebherzigen Art der Mittelpunkt der Familie. Die 2 Ziehkinder waren ihm richtig ans Herz gewachsen, und er hat mit ihnen und seiner Partnerin viele gemeinsame, glückliche Momente erleben können. Leider waren der jungen Familie keine weiteren Freudenaugenblicke vergönnt.Simon hinterlässt neben seiner Partnerin Doris mit ihren 2 Kindern seine Mutter und 2 Geschwister.