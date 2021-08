Bezirkstunier des Promo Grand Prix FIT-VSS/Raiffeisen: Die Platzierungen

Mit einem Sieg in der Kategorie U 13 Mädchen, 2. Plätzen in U13 Mädchen und U18 Buben sowie 3. Plätzen U10 Buben und U18 Buben konnten sich die Spieler des TC Ratschings ASV gut in Szene setzen und den Club sehr gut vertreten.Den 1. Platz der U-13 belegten Mark Giulio Menotti (ASV TC Urtijei) und Isabel Pircher(TC Ratschings ASV).Den 2. Platz der U-13 belegten Daniel Turini(TC Gherdeina) und Clara Arcolin (TC Ratschings ASV).Den 3. Platz der U-13 belegten Marco Zambon(ASV TC Urtijei) , Jonas Peifer (ASC Auer) und Theresa Seeber (ASV Taufers Tennis).Den 1. Platz der U-18 belegte Daniel De Angelis (ATC Vipiteno/Sterzing).Den 2. Platz der U-18 belegte Niklas Minzoni (TC Ratschings ASV).Den 3. Platz der U-18 belegte Hannes Leitner (TC Ratschings ASV).Den 1. Platz der U-10 belegten Mattia Vinatzer (TC Gherdeina) und Lea Putzer (TC Gherdeina).Den 2. Platz der U-10 belegten Patrick Innocenti (Tennis Brixen ASV) und Finja Fiedler (Tennis Brixen Bressanone ASV).Den 3. Platz der U-10 belegten Lukas Plank (TC Ratschings ASV) und Katharina Spögler (ASV Sarntal Tennis).Den 1. Platz der U-8 belegte Damian Market.Den 2. Platz der U-8 belegte Niclas Menotti.Den 3. Platz der U-8 belegte Felix Fiedler.

