Bier-Dieb flüchtet vor Polizei und droht Beamten mit Tod

29-Jähriger attackiert Beamte und bedroht sie

Bier- Dieb hält sich illegal in Italien auf

Die Polizeibeamten wurden am Mittwochnachmittag in die Bozner „Despar“-Filiale in der Cesare-Battisti-Straße gerufen: Der Verantwortliche des Supermarktes hatte beobachtet, wie ein Mann Bier und weitere Waren in seinen Rucksack verschwinden ließ – ohne dafür zu bezahlen, heißt es in einer Aussendung der Quästur Als er ihn zur Rede stellte, händigte der 29-Jährige ihm nur einen Teil des Diebesguts aus und bedrohte ihn. Der Filialleiter setzte daraufhin einen Notruf ab, der Mann flüchtete. Wenig später konnten die alarmierten Polizisten einen Mann auf dem Siegesplatz ausmachen, der auf die Täterbeschreibung passte und offensichtlich auf der Flucht war.Nach einer kurzen Verfolgungsjagd stellten die Beamten schließlich den Bier- Dieb . Dieser widersetzte sich den Polizisten: Er versetzte ihnen Schläge und Tritte und drohte ihnen mit dem Tod.Schließlich gelang es ihnen, den Mann auf die Polizeiwache zu bringen. Dort stellte sich heraus, dass sich der 29-Jährige aus Marokko überhaupt nicht in Italien aufhalten dürfte: Der mehrfach vorbestrafte Mann verfügte über keine Aufenthaltsgenehmigung.Er wurde wegen Diebstahls und Widerstand gegen Beamte festgenommen. Quästor Paolo Sartori hat außerdem ein Ausweisungsdekret gegen den 29-Jährigen erlassen. Einmal auf freiem Fuße, wird seine Abschiebung erfolgen.