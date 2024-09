Biker (24) stürzt 100 Meter in die Tiefe: Schwer verletzt – Alkoholtest positiv

20-Jährige rettet Biker vor herabfallenden Stein

Ein laut Informationen der Bundespolizei alkoholisierter 24-Jähriger ist Sonntagabend in Kartitsch mit einem nicht zugelassenen Motorrad rund 100 Meter über steiles, felsdurchsetztes Gelände abgestürzt und schwer verletzt worden.Der Mann war auf einem Forstweg in einer Linkskurve über den Fahrbahnrand hinausgeraten, als er in Richtung Tal unterwegs gewesen war.Wanderer stiegen zu dem Verunfallten ab. Als weitere Wanderer zur Unfallstelle abstiegen, löste sich ein Stein und rollte in Richtung des Verunfallten.Eine 20-Jährige versuchte, den Stein aufzuhalten und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Mann wurde nach seiner Bergung durch die Bergrettung Sillian und Obertilliach mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Lienz geflogen. Die 20-Jährige wurde laut Polizei von der Rettung ins Spital eingeliefert.Mittels Test konnten die Beamten beim 24-Jährigen Alkohol im Blut nachweisen – sie schließen daher nicht aus, dass der Einfluss von Alkohol zum Unfall geführt haben könnte. Am Motorrad des Verunfallten entstand Totalschaden.