Bis zu 1500 Euro Beitrag bei „Bonus psicologo“

Ablauf der Bewerbungsfrist am 31. Mai

Das Omnibus-Dekret „Milleproroghe“ sieht für das Jahr 2024 eine Aufstockung um 5 Millionen Euro vor, wodurch sich das Gesamtbudget für den „Bonus-Psicologo“ auf 13 Millionen Euro erhöht. Die Leistung wird einmal pro Jahr an in Italien ansässige Personen mit einem ISEE von bis zu 50.000 Euro gewährt. Der zu zahlende Höchstbeitrag beläuft sich auf 1500 Euro pro Person und variiert je nach ISEE-Wert des Antragstellers.Die finanzielle Unterstützung für Psychotherapiesitzungen wurde 2022 eingeführt, um die Bürger bei der Bewältigung der psychologischen Folgen der Covid-19-Pandemie und der damit verbundenen Wirtschaftskrise zu unterstützen, wie etwa Depressionen, Angstzustände, Stress und psychische Anfälligkeit. Mit diesem Beitrag sollen die Kosten für psychotherapeutische Sitzungen gedeckt werden, die von privaten, als Psychologen zugelassenen Fachleuten durchgeführt werden.Nach Ablauf der Bewerbungsfrist am 31. Mai erstellt das INPS auf Provinzbasis eine Rangliste auf der Grundlage des ISEE-Werts, wobei die Bewerber mit dem niedrigsten ISEE-Wert Vorrang haben und bei gleichem ISEE-Wert in der chronologischen Reihenfolge der Einreichung der Bewerbungen berücksichtigt werden. Sobald die Überweisung der Mittel von den Regionen und den Provinzen Südtirol und Trentino überprüft wurde, zahlt das INPS die von den Fachkräften tatsächlich erbrachten Leistungen, für die eine ordnungsgemäße Rechnung ausgestellt wurde.