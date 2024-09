Bis zu einem Meter Schnee: Wetter schwingt um – Vorsicht auf Pässen

Mittwoch Nachmittag erste Regenschauer

Die Niederschlagsverteilung des europäischen Wettermodells – rot eingefärbt die Gebiete, in denen besonders große Niederschlagsmengen erwartet wird.

„ Schneefallgrenze sinkt im Osten bis in einige Täler herab“

„In diesen Stunden strömt polare Kaltluft von Grönland bzw. Nordeuropa über Frankreich in den Mittelmeerraum und trifft hier auf das noch ungewöhnlich warme Wasser“, erklärt Wetterfrosch Peterlin auf „X“ (ehemals „Twitter“).Dadurch bilde sich ein kräftiges Tief, das am Donnerstag über die Adria gen Nordosten um den Alpenbogen herumziehen soll, so Peterlin.Bereits am heutigen Mittwoch werden in Südtirol erste Regenschauer erwartet. „In der Nacht breiten sie sich aus und halten bis Donnerstag Früh an“, prognostiziert der Landesmeteorologe Im Vinschgau gehen die Niederschläge in der Folge zurück, während es in der Osthälfte des Landes wohl den ganzen Donnerstag lang regnen wird, besonders in den östlichen Dolomiten, so Peterlin.„Mit dem Eintreffen der kalten Polarluft und den starken Niederschlägen sinkt die Schneefallgrenze gerade im Osten am tiefsten und zwar bis in einige Täler herab“, weiß der Wetterfrosch.So soll es bereits am Donnerstag selbst im oberen Pustertal (etwa im Raum Sexten) schneien. „Am Freitag und Samstag verlagert sich der Niederschlagsschwerpunkt an die Alpennordseite“, und so manches Dorf könnte am Wochenende im Winterkleid erwachen. „Besonders betroffen sind die Ahrntaler Berge, wo in Summe ein Meter Schnee fallen kann.“Im Süden bleibe es ab Freitag hingegen trocken, „aber windig und kühl“, sagt Peterlin. Für die kommenden Tage sei besonders auf den Straßen Vorsicht geboten: Es werden nämlich „winterliche Fahrverhältnisse auf den höher gelegenen Straßen und Pässen, u. a. auch am Brenner“ herrschen, sagt Peterlin abschließend.