Bischof Muser: Gang auf den Friedhof als Stück Glaubensweg

Bischof Ivo Muser hat am heutigen Freitag das Allerheiligenfest am Vormittag in Nals gefeiert und dabei den erweiterten Friedhof gesegnet. Am Nachmittag stand der Bischof der Wortgottesfeier mit Gräbersegnung am Friedhof in Bozen-Oberau vor.