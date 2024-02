Bischof über gestorbenen Altpropst: „Ich nenne ihn sogar einen Patriarchen“

Ein Selbstbildnis des Ordensmannes und Künstlers Johannes Chrysostomus Giner. <?ZP?> - Foto: © fm

Unzählige Menschen nahmen Abschied vom Neustifter Altpropst. - Foto: © fm

„Wir nehmen in dieser Stunde Abschied von einer markanten Persönlichkeit, einer geistlichen Autorität, ja, ich nenne ihn sogar einen Patriarchen in seinem Auftreten und auch in seinem Wort“, sagte Bischof Muser, der nach dem Trauerzug dem Pontifikalrequiem in der Neustifter Stiftskirche vorstand. Er erinnerte daran, dass er den Altpropst am vergangenen 14. Jänner zum letzten Mal im Stift besucht habe.Propst Eduard Fischnaller erinnerte daran, dass der Verstorbene im September 1949 in das Stift eingetreten und 5 Jahre später, also vor 7 Jahrzehnten, zum Priester geweiht worden sei. „1969 wurde er vom Konvent zum 56. Propst dieses Stiftes gewählt“, sagte der Abt. „In seiner langen, 36-jährigen Amtszeit verdiente er sich viel Respekt und Anerkennung durch geistige Arbeit und wohl auch durch viele mutige und kluge Entscheidungen.“Als großen Verdienst Giners hob Prälat Fischnaller die Öffnung des Stifts hervor – insbesondere durch die Errichtung eines Zentrums für Erwachsenenbildung, das heutige Bildungshaus. „Religion und Bildung gehörten für Prälat Chrysostomus zusammen“, betonte der 58. Propst von Neustift.Und Prälat Eduard Fischnaller CanReg sagte über seinen verstorbenen Vorvorgänger: „Er wurde für viele ein guter und väterlicher Freund und Ratgeber – auch für mich.“ Nach dem Gottesdienst wurde der Neustifter Altpropst Johannes Chrysostomus Giner am Friedhof von dieser Welt verabschiedet und dann in der Prälatengruft zur ewigen Ruhe gebettet.