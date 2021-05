Erste Impfdosis für Bischof und Landeshauptmann

Allein in Bozen sollen an diesem Wochenende 5000 Impfdosen verabreicht werden, wie die Sonntagszeitung „Zett“ berichtet. Am Samstag wurde Bischof Ivo Muser in der Cusanus-Akademie in Brixen geimpft.Am heutigen Sonntagmorgen war schließlich auch Landeshauptmann Arno Kompatscher an der Reihe. Daraufhin meldete er sich im Netz und lobte die hervorragende Organisation in den Impfzentren.

stol