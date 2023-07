Bisher über 130.000 Sprengkörper aus Vahrner See geborgen

Der Einsatz des Militärs dauert mittelerweile seit knapp 6 Jahren an. - Foto: © mpi

Armeegeneral Ignazio Gamba traf sich kürzlich mit den Bombenentschärfungsexperten, die mit der Bergung und Neutralisierung der österreichisch-ungarischen Kampfmittel am Vahrner See beschäftigt sind.Der General konnte sich von der „präzisen Arbeit überzeugen, die von den Spezialisten des 2. Regiments 'Genio Guastatori der Brigata Alpina Julia' und den Tauchern der Kriegsmarine Comsubin bei der Räumung geleistet wird und die stets eine rechtzeitige Koordinierung mit den zivilen und militärischen Institutionen auf staatlicher und lokaler Ebene erfordere“.Der Einsatz, der bereits seit knapp 6 Jahren im Gange ist, hat bisher die Neutralisierung von Zehntausenden von Kriegsrelikten ermöglicht: Rund 130.000 Sprengkörper haben die Militärs laut Angaben der Ansa inzwischen aus dem See geborgen.Mitglieder der Spezialeinheit vermuten, dass die Sprengkörper bewusst im See entladen worden sind. Sie schließen nicht aus, dass – da die Eisenbahnlinie am See vorbeiführt – mit dem Ausladen der Granaten Zugwaggons leichter gemacht werden sollten.