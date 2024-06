Bozen: 18-Jährige zeigt nach jahrelangem Mobbing Mitschüler an

Wegen Stalking und Bedrohung angezeigt

Er hat sie beleidigt, erniedrigt und ihr und ihren Eltern vor versammelter Klassengemeinschaft den Tod gewünscht. Eine 18-jährige Boznerin wurde jahrelang über den Nachrichtendienst „Whats App“ und in Person von einem Mitschüler beleidigt und bedroht, heißt es in einer Aussendung der Quästur Das Fass zum Überlaufen brachte er, als der Schüler einer technischen Oberschule in Bozen vor Kurzem der Schülerin und ihren Eltern vor den Augen der Klassenkameraden den Tod wünschte. Die 18-Jährige meldete die Vorfälle der letzten Jahre samt Screenshots den Polizeibeamten. Der Mitschüler wurde daraufhin wegen Stalkings und Bedrohung angezeigt.