Bozen: 19 Kilogramm Haschisch beschlagnahmt

In den vergangenen Tagen führte die Staatspolizei in Bozen verstärkte Kontrollen im Kampf gegen den Drogenhandel durch. Dabei stießen sie in der Romstraße auf den 22-jährigen Albaner E.A.Der polizeibekannte junge Mann hatte eine geringe Menge Haschisch bei sich und verhielt sich nervös. Die Ordnungshüter beschlossen daraufhin, seine Wohnung genauer unter die Lupe zu nehmen. Dort fanden sie aber nichts.Eine Überprüfung der Datenbanken ergab, dass der Mann auch einen Pkw besitzt. Laut E.A. sei der Wagen aber bereits vor mehreren Monaten demoliert worden. Die Ordnungshüter glaubten dem mutmaßlichen Dealer jedoch nicht. In einem Schlüsselbund des Verdächtigen hatten sie nämlich einen Autoschlüssen gefunden, der zur Marke des gesuchten Pkw passt.Anschließend kontrollierten die Polizisten die Garagen im Wohngebäude. Auf dem Parkplatz, der zur Wohnung des 22-Jährigen gehört, stießen die Ordnungshüter schließlich auf den Pkw.Im Auto entdeckten die Ermittler insgesamt rund 19 Kilogramm Haschisch und eine Präzisionswaage. Die Drogen hätten auf dem Markt rund 150.000 Euro eingebracht, erklärt die Polizei. Für E.A. klickten die Handschellen.

