Bozen: 2 vorbestrafte Männer nach Ausweisungsdekret zurück in Tunesien

Nach fast 10 Jahren Haft folgte Ausweisung

48-Jähriger verliert Aufenthaltsrecht und wird straffällig

Ein 35- und 48-Jähriger wurden jüngst in ihr Heimatland zurück nach Tunesien geflogen, nachdem ihre Ausweisung von Polizeiquästor Paolo Sartori angeordnet worden war. Die beiden Landsmänner hatten sich in der Vergangenheit mehrfach strafbar gemacht, wie aus einer Aussendung der Bozner Quästur hervorgeht.So war der Jüngere von beiden bereits seit 2016 in Bozen in Haft, nachdem er wegen Körperverletzung, versuchten Diebstahls, Einbruchs und Sachbeschädigung verurteilt worden war. Vor Kurzem wurde er entlassen und seine Ausweisung in die Tat umgesetzt: Am Freitagabend wurde er von Polizeibeamten zum Flughafen eskortiert. Dort ging für den 35-Jährigen anschließend ein Direktflug nach Tunesien. Einmal angekommen, wird er dort der Tunesischen Polizei übergeben.Bereits am darauffolgenden Tag ging der nächste Flug nach Tunesien im Zuge eines Ausweisungsdekrets: Diesmal befand sich ein 48 Jahre alter Mann an Bord, der 2009 ursprünglich legal nach Italien gekommen war, dann jedoch sein Aufenthaltsrecht verlor und straffällig wurde.Der Tunesier wurde wegen versuchten Diebstahls, versuchten Einbruchs und mehrfach wegen Raubes verurteilt. Auch gegen ihn hat Quästor Paolo Sartori ein Ausweisungsdekret verhängt, welches den Direktflug zurück in sein Heimatland veranlasste.