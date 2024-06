Bozen: 3 Männer greifen Carabinieri an – Festegenommen

Erheblich am Schienbein verletzt

Am 22. Mai haben die Carabinieri einen stark alkoholisierten Ungarn in der Schlachthofstraße festgenommen. Der 37-Jährige hatte in einem Supermarkt Unruhe gestiftet, weshalb die Carabinieri alarmiert wurden. Beim Eintreffen der Beamten griff der sichtlich unter Einfluss von Drogen oder Alkohol stehende Mann griff einen von ihnen an und verletze ihn dabei leicht, wie aus einer Aussendung der Carabinieri hervorgeht.Auch beim Grieserstadtfest am 27. Mai endete eine Aggression auf einen Beamten für einen betrunkenen Mann mit einer Festnahme. Das Sicherheitspersonal hatte bei der Kreuzung zwischen Freiheitsstraße und Diazstraße Probleme damit, einen 32-jährigen Marokkaner unter Kontrolle zu halten. Also alarmierten sie die Beamten zur Verstärkung. Während der Kontrolle wurden 2 Carabinieri von dem sichtlich betrunkenen Mann attackiert. Ein Beamter wurde mit Tritten auf das Schienbein erheblich verletzt.Am Montagabend kontrollierten die Carabinieri in einer Bar in der Claudia-Augusta-Straße einen 65-jähriger Italiener. Er weigerte sich, seine Personalien aufnehmen zu lassen und ebenso, die Bar zu verlassen. Beim Versuch, sich den Kontrollen zu entziehen, griff er einen Beamten an. Der 65-Jährige wurde festgenommen. Das Lokal war den Beamten bereits als Treffpunkt für zwielichtige Gestalten bekannt.