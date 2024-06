Bozen: 32-Jähriger von Zug erfasst – Im Krankenhaus gestorben

Am Sonntag im Bozner Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen

In der Nacht auf Sonntag kurz vor Mitternacht ist ein Mann am Bozner Bahnhof unter einen Zug geraten und lebensgefährlich verletzt worden (STOL hat berichtet). Der 32-Jährige, es handelt sich um Redouan Amiri aus Marokko, soll plötzlich vom Bahnsteig gestolpert sein und mit den unteren Gliedmaßen unter die Räder eines durchfahrenden Güterzuges geraten sein.Er wurde lebensgefährlich verletzt und auf die Intensivstation des Bozner Spitals gebracht.Trotz aller Bemühungen vonseiten der Ärzte hat er es nicht geschafft. Der 32-jährige Redouan Amiri erlag am Sonntag im Bozner Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.