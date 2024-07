Bozen: 34-Jähriger randaliert in Kiosk und greift Polizisten an

Mutmaßlicher Störenfried greift Polizisten an

Zweites Ausweisungsdekret gegen den 34-Jährigen

Am Freitag gegen 22.30 Uhr wurden die Beamten zu dem Kiosk in der Nähe der Universität Bozen gerufen: Ein Mann soll dort Stühle und Tische verstellt und so für Chaos gesorgt haben, heißt es in einer Aussendung der Quästur Vor Ort eingetroffen, nahmen die Beamten die Personalien des mutmaßlichen Störenfrieds auf: Bei dem Mann handelt es sich um einen vorbestraften 34-jährigen Marokkaner, ohne gültige Aufenthaltsgenehmigung. Als die Polizisten ihn mit auf die Quästur nehmen wollten, griff er sie offenbar an: Der Marokkaner habe sie beleidigt und versucht, 2 Beamten zu stoßen.Der vorbestrafte Mann wurde wegen Widerstand gegen Beamte festgenommen. Außerdem hat Quästor Paolo Sartori ein Ausweisungsdekret gegen ihn verhängt; bereits in der Vergangenheit war ein solches gegen den Mann erlassen worden. Die Ausweisung soll nach seiner Haftstraffe erfolgen.