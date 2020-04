Bozen: 400-Meter-Regel könnte am Mittwoch fallen

Am Montag haben die Bozner Stadträte mit Bürgermeister Renzo Caramaschi darüber diskutiert, ob die jüngsten Coronavirus-Zahlen endlich eine Lockerung der Maßnahmen in Bozen zulassen. Bekanntlich gibt es südtirolweit nur mehr in Bozen und Leifers eine Grenze, wie weit sich die Bürger von ihrer Wohnung entfernen dürfen. Allen anderen Bürgern ist freigestellt, wie weit sie Spazierengehen oder Joggen möchten.Wenn die Zahlen gut bleiben, soll am Mittwoch in Bozen die 400-Meter-Regel fallen.

