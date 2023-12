Marienklinik: Bildschirm und PC im Wert von 5000 Euro gestohlen

Diebstahl kommt 2 Tage später ans Licht

Die Beute bel√§uft sich laut der italienischen Tageszeitung ‚ÄěAlto Adige‚Äú auf rund 5000 Euro. Demnach soll ein Bildschirm aus einem Wartesaal und ein neuer Computer aus der Marienklinik in Bozen entwendet worden sein.Jedoch haben die Aufnahmen der √úberwachungskamera dem Dieb einen Strich durch die Rechnung gemacht, berichtet der ‚ÄěAlto Adige‚Äú. ‚ÄěWir haben dank der Video√ľberwachung Schritt f√ľr Schritt die Bewegungen des Mannes verfolgen k√∂nnen. Es sollte kein Problem sein, ihn zu identifizieren‚Äú, schildert Ernesto Bortolotti, Direktor der Privatklinik.Der Diebstahl hat bereits am Samstag nach Schlie√üung der Privatklinik stattgefunden, ist aber erst gestern ans Licht gekommen, da die Klinik sonntags geschlossen ist.Als am Samstagabend, gegen 20 Uhr der letzte Mitarbeiter das Gel√§nde verl√§sst, h√§tte er es eilig gehabt und nicht bemerkt,dass ein Unbekannter im Innenhof lauerte, schreibt der ‚ÄěAlto Adige‚Äú. Dieser nutzte die Gelegenheit, als sich die Schiebet√ľr √∂ffnete und der Mitarbeiter das Gel√§nde verlie√ü und verschaffte sich Zutritt.Der Betrieb der Klinik wurde durch den Einbruch nicht eingeschr√§nkt. Jetzt will Bortolotti die Sicherheitsma√ünahmen versch√§rfen. Unter anderem, indem sich die Schiebet√ľr schneller √∂ffnen und schlie√üen lassen solle. Die Auswertung der Videoaufnahmen, um den T√§ter zu identifizieren, laufen noch.