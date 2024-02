Bozen: Alarmanlage schlägt Einbrecher in die Flucht

Zahlreiche Einbruchsversuche in dieser Gegend

Wie die Tageszeitung „Alto Adige“ am Montag berichtet, hat sich der Einbruchsversuch bereits am vergangenen Samstag ereignet. Demnach verschafften sich die Einbrecher gegen 18 Uhr – als die Bewohner gerade außer Haus waren – Zugang zu einer Wohnung im Oswaldweg in der Landeshauptstadt.Dem Bericht zufolge sollen die Kriminellen an der Regenrinne hochgeklettert und so auf den Balkon gelangt sein. Als sie die Balkontür öffneten, sprang sofort die Alarmanlage an und die Einbrecher ergriffen die Flucht.Bei ihrer Rückkehr fanden die Bewohner die Türrahmen stark beschädigt vor. Die Werkzeuge, mit denen sich die Kriminellen gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschafft hatten, lagen auf dem Boden.Laut den Anwohnern handelt es sich nicht um einen Einzelfall: Im Januar habe es Dutzende von Einbruchsversuchen in Wohnungen in der Gegend gegeben. „Ich habe mehrmals verdächtige Personen gesehen, die sich in der Straße herumtrieben“, sagt ein Anwohner zu „Alto Adige“, „wahrscheinlich haben sie die Häuser und die Bewegungen der Bewohner beobachtet. Sie stehlen ständig und wir müssen vorsichtig sein“.Im Dezember hatte Einbrecher ebenfalls im Oswaldweg Gold und Bargeld gestohlen. Mehr dazu lesen Sie hier.