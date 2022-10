Bozen: Alkolenker angehalten – Führerschein entzogen

46 Streifen der Straßenpolizei waren zwischen Freitag und Sonntag im Einsatz, um vor allem am Abend und in der Nacht verstärkt den Verkehr zu kontrollieren.In der Nacht auf Samstag hat die Polizei in Bozen einen Fahrer eines Autos angehalten, der mit mehr als 0,5 Promille Alkohol im Blut unterwegs war. Ihm wurde der Führerschein entzogen.Am Sonntag hat die Polizei dann Kontrollen am Mendelpass und im Pustertal durchgeführt. Insgesamt wurden dabei 8 Autos und 12 Personen kontrolliert. 5 Strafen für zu schnelles Fahren wurden verhängt.Die Polizei teilt in ihrer Aussendung mit, dass sie die Kontrollen auch in den nächsten Wochen fortsetzen wird.