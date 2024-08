Bozen: Auf der Suche nach Diebesgut stoßen Carabinieri auf Marihuana-Anbau

Cannabis-Gewächshaus in der Wohnung

Vor Kurzem suchte ein Bürger die Kaserne der Carabinieri in Bozen auf, nachdem er in seiner Wohnung um rund 20.000 Euro bestohlen worden war. Die Person hegte einen starken Verdacht, wer dafür verantwortlich sein könnte.Die Carabinieri nahmen die Ermittlungen auf. Nachdem die Beamten genug Beweise gesammelt hatten, kam es zu der Hausdurchsuchung bei dem Tatverdächtigen.Wie aus einer Aussendung der Quästur hervorgeht, stellten die Beamten fest, dass dort in einem Gewächshaus Cannabis angebaut wurde: UV-Lampen, Säcke voll mit Erde, Vasen und Ventilatoren für den Marihuana-Anbau wurden sichergestellt. Außerdem beschlagnahmten die Carabinieri rund ein Kilogramm Marihuana Eine Person wurde den zuständigen Behörden wegen Diebstahls, Hehlerei und Drogenanbaus gemeldet. Die Ermittlungen sind noch im Gange, um weitere Aspekte des Falles zu klären.