Bozen: Auto fährt im Virgltunnel auf Scooter auf

Es war gegen 8.30 Uhr am Südportal des Virgltunnels, als der Pkw den Scooter rammte. Der Scooterfahrer fiel zu Boden und verletzte sich erheblich. Sofort rückten die Einsatzkräfte aus.Die Sanitäter des Roten Kreuzes versorgten den einheimischen Scooterfahrer an der Unfallstelle und brachten ihn anschließend in das Krankenhaus von Bozen.Die Berufsfeuerwehr begann anschließend sofort mit den Aufräumarbeiten. Bei dem Unfall wurde der Scooter stark beschädigt, während das Auto nur ein paar Macken abbekam. Weil der Tunnel für die Dauer des Einsatzes gesperrt blieb, bildete sich ein längerer Stau.Im Einsatz standen neben der Berufsfeuerwehr und dem Roten Kreuz auch die Stadtpolizei, die den Unfallhergang ermittelt.