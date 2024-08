Bozen: Autoknacker beschimpfen und bedrohen Polizei

Mehrfach vorbestraft

Ausweisungsverfügung erlassen

Zum Vorfall kam es am späten Abend am Messeplatz: 2 Verdächtige waren von Sicherheitskräften eines nahegelegenen Lokals beim Aufbruch eines Autos ertappt worden. Bereits zuvor hatten 2 Frauen verdächtige Personen gemeldet, die sich in der Nähe von den geparkten Autos aufhielten und die Tür eines Wagens öffneten, um ihn zu durchsuchen.Die Sicherheitskräfte verfolgten die Diebe. Kurz darauf traf eine Polizeistreife an und konnte die Verdächtigen festnehmen.Die beiden Männer – ein 28-jähriger Marokkaner und ein 25-jähriger Algerier – reagierten aber sofort aggressiv. Sie beschimpften und bedrohten die Ordnungshüter.Die mehrfach vorbestraften Männer wurden auf die Polizeiwache gebracht. Sie waren bereits unter anderem aufgrund von Diebstählen, unerlaubten Waffenbesitz, Einbruch in Fahrzeuge und mehr amtsbekannt.Während der polizeilichen Maßnahmen erschienen 3 junge Männer auf der Wache, die ebenfalls Opfer von Autoeinbrüchen in derselben Gegend geworden waren. Die gestohlenen Gegenstände konnten bei den beiden Verdächtigen sichergestellt werden.Aufgrund der vielen Straftaten, die auf das Konto der beiden Männer gehen, hat Quästor Paolo Sartori für beide eine Ausweisungsverfügung erlassen.