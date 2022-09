Bozen: Bar Baccio muss schließen – Ungeziefer auf Lebensmitteln und Kokain

Der Quästor von Bozen hat der Bar Baccio in der Mailandstraße in Bozen die Lizenz für 15 Tage entzogen. Grund für die Schließung seien die „schrecklichen hygienischen Bedingungen, des Lokals, der Geräte und der Lebensmittel.“ Einige Lebensmittel waren bei einer Kontrolle von Insekten befallen und nicht etikettiert. Außerdem wurde Kokain in der Küche gefunden.