Bozen: Brandstifter auf frischer Tat ertappt – festgenommen

Wieder hat es gebrannt in Bozen: Gegen 13 Uhr wurde am heutigen Freitag Alarm geschlagen wegen eines Brandes am Glaningerweg ( STOL hat berichtet ).Wie die Staatspolizei in einer Aussendung schreibt, wurde unmittelbar darauf ein italienischer Staatsbürger festgenommen, der unter dem Verdacht steht, dieses Feuer gelegt zu haben – ebenso wie eine Reihe von weiteren Bränden in den vergangenen Wochen.„Als die Feuerwehrleute die Brandstelle erreichten, kam ihnen der Verdächtige zügigen Schrittes entgegen. Die Einsatzkräfte wurden sofort auf ihn aufmerksam, da er genau zu der Beschreibung eines jungen Mannes passte, der bereits unter dem Verdacht stand, in den vergangenen Wochen mehrere Brände rund um die Landeshauptstadt gelegt zu haben“, so die Staatspolizei.Die Wehrleute forderten daher den Verdächtigen auf, stehen zu bleiben. Dieser ergriff aber die Flucht. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd konnten ihn die Feuerwehrleute aufhalten und schließlich den Staatspolizisten übergeben, die gemeinsam mit der Forstbehörde vor Ort eingetroffen waren. Eine Durchsuchung des Verdächtigen ergab, dass er ein großes Feuerzeug bei sich getragen hatte.Die Staatspolizei bestätigte, dass es sich bei dem jungen Mann um dieselbe Person handelt, die bereits seit einiger Zeit verdächtigt wurde, auch die zahlreichen weiteren Feuer, die im Juli rund um Bozen gebrannt hatten, gelegt zu haben.