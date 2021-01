Bozen: Dealer festgenommen

Im Kampf gegen den Drogenhandel ermittelten die Carabinieri von Bozen in Zusammenarbeit mt den Carabinieri von Ritten und der Hundestaffel der Finanzpolizei gegen einen 26-jährigen Mann aus Tunesien. Er wurde verdächtigt, im Zentrum der Landeshauptstadt Drogen zu verkaufen.Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung sollte sich schließlich der Verdacht bestätigen. Die Ordnungshüter fanden beim Tunesier 50 Gramm Kokain, fast 100 Gramm Haschisch, über 150 Gramm Marihuana und 2500 Euro in Bar.Der mutmaßliche Dealer wurde festgenommen und in den Hausarrest überstellt.

stol