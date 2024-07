Bozen: Drogenhändler aus dem Verkehr gezogen

In der Nacht auf Mittwoch nahmen die Beamten einen bereits polizeibekannten Mann fest, bei dem bei einer Hausdurchsuchung Drogen gefunden wurden.Bei der Wohnungsdurchsuchung wurde in mehreren Dosen insgesamt knapp 100 Gramm Haschisch sowie eine Präzisionswaage gefunden. Wegen des Verdachts auf Drogenhandel wurde der Mann festgenommen und in das Gefängnis von Bozen überstellt.Stefano Esposito Vangone, Kommandant der Carabinieri-Kompanie Bozen, lobte die Arbeit seiner Beamten: „Dieser Einsatz zeigt einmal mehr das Engagement und die Professionalität der Carabinieri im Kampf gegen Verbrechen. Jede Verhaftung ist ein Schritt zu einer sichereren Gemeinschaft.“