Bozen: Drogen in Geschäft entdeckt – Dealer festgenommen

Der Mann ausländischer Abstammung war den Ermittlern bei einer Streife in der Landeshauptstadt aufgefallen. Weil er ein verdächtiges Verhalten an den Tag legte, beschlossen die Ermittler ihn einer eingehenden Kontrolle zu unterziehen.Dabei fanden sie in seinen Taschen 0,7 Gramm Kokain, das in Cellophanpapier eingewickelt war. Ein weit größere Menge an Drogen entdeckten die Polizisten hingegen bei der anschließenden Durchsuchung des Geschäfts, das von dem Mann in Bozen betrieben wurde.Im Bad des Geschäftslokals entdeckten die Ermittler ein Kilogramm Haschisch, das in Paketen zu je 100 Gramm portioniert war. Im Badezimmerschrank waren zudem noch 2 Gramm Kokain, 3 Präzisionswagen sowie Verpackungsmaterial versteckt.Daraufhin weiteten die Ermittler ihre Durchsuchung auf weitere Räumlichkeiten des Geschäfts aus: Dabei kamen weitere 339 Gramm Kokain, über ein Kilogramm Haschisch und Bargeld im Wert von 4400 Euro zum Vorschein.Drogen und Geld wurden von den Polizisten beschlagnahmt, der Mann wurde festgenommen und ins Bozner Gefängnis gebracht.