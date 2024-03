Bozen: Einbrecher treiben in Kellern eines Kondominiums ihr Unwesen

Von heimkehrenden Bewohner verschreckt

Die Garagentore standen offen. Das nutzten die Einbrecher aus, um in die Garagen zu gelangen und von dort in ein Stiegenhaus zu kommen, das direkt zu den Kellern führt.Im Gang vor den Kellern gab es noch eine letzte verschlossene Tür, die die Einbrecher eintraten. Danach arbeiteten sie sich von Kellertür zu Kellertür, die sie wahrscheinlich mit einer Brechstange aufbrachen. Nur bei wenigen Kellern hielten die Türen der Gewalt stand.Es scheint aber so, als sei der Einbruch nicht nach Plan verlaufen. Die Einbrecher hatten in einer Ecke der Keller Gegenstände gesammelt, die sie mitnehmen wollten. In einigen Kellern blieben die Gegenstände aber zurück. Wahrscheinlich wurden die Einbrecher von einem Bewohner verschreckt, der erst spät in der Nacht nach Hause zurückkehrte.Der Einbruch wurde am Sonntagmorgen von einigen Bewohnern des Hauses bemerkt. Die Polizei ermittelt derzeit, wie viele Keller aufgebrochen und welche Gegenstände gestohlen wurden.