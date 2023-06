Bozen: Einbruch Nummer 14 beim selben Tankstellenbetreiber

Tankstellen-Pächter Walter Soppera entdeckte am Donnerstagmorgen den neuerlichen Einbruch. Es war bereits das 14. Mal, dass die Tankstelle Besuch von Kriminellen bekommen hat.Die Beute ist gering, der Schaden aber beträchtlich. Da die Kasse der 24-Stunden-Waschanlage wegen der Tat nicht in Betrieb ist, entgehen dem Tankstellenbetreiber nun Einnahmen.Walter Soppera, der auch Präsident der Tankstellenpächter im Handels- und Dienstleistungsverband Südtirol (hds) ist, fordert mehr Kontrollen der Ordnungshüter in der Zone, zudem wäre eine Verschärfung der Strafen notwendig.