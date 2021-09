Bozen: Ermittlungen nach Gewaltexzessen in der Stadt

Am Donnerstagabend gab es zwischen dem Mignone-Park und dem Schießstandplatz in Bozen einen Zusammenstoß zwischen 2 Gruppen Jugendlicher. Zeugen wollen auch Messer blitzen gesehen haben.Von Verletzten war nicht die Rede, allerdings sollen die Jugendlichen unterwegs gewesen sein, als auch noch Mütter mit kleineren Kindern unterwegs waren. Versuche von Erwachsenen, sie zur Räson zu bringen, sollen in wilde Beschimpfungen und sogar Morddrohungen ausgeartet sein.In diesem Fall genauso wie nach einer Attacke von knapp 2 Dutzend Jugendlichen auf eine Gruppe von 5 Jugendlichen in der Nacht von Freitag auf Samstag ermittelt die Polizei. In jener Nacht wurde ein Jugendlicher krankenhausreif geschlagen. Zeugen berichteten, er sei blutüberströmt gewesen, es soll sich um einen Kieferbruch handeln.Die Polizei befragte den Verletzten. Er soll erklärt haben, seine Angreifer weder zu kennen, noch zu wissen, warum es zu diesem Angriff gekommen sei. Das wird überprüft, auch durch die Befragung von Zeugen, die inzwischen ausfindig gemacht werden konnten. Ebenfalls identifiziert werden konnten dank Aufnahmen der Überwachungskameras in der Gegend einige der Beteiligten. Sie werden dieser Tage ausgeforscht und zu den Vorfällen befragt.

uli