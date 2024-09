Bozen: Großangelegte Kontrollen führen zu mehreren Ausweisungen

Kontrollen in Schulnähe erhöht

Fast 300 Fahrzeuge kontrolliert

Seit vergangenem Freitag war Bozen Schauplatz zahlreicher Kontrollen, die von über 45 Polizistinnen und Polizisten in mehreren Stadtteilen durchgeführt wurden.In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden die Beamten auf dem Obstplatz Zeugen eines Streits zwischen zwei betrunkenen, ausländischen Männern. Dabei verletzte ein 34-jähriger Algerier einen 21-jährigen Tunesier mit einem scharfen Gegenstand an der Wade.Einer der beiden gab gegenüber den Beamten an, der andere habe versucht, sein Mobiltelefon zu stehlen. Der 21-jährige Tunesier, ein bereits verurteilter Straftäter, wurde bei der Justizbehörde angezeigt. Im Anschluss ordnete Quästor Sartori die Ausweisung des jungen Mannes an.Des Weiteren wurde die Polizei auf einen 26-jährigen Pakistaner aufmerksam, der bereits mehrfach vorbestraft und polizeilich in Erscheinung getreten war. Bei der Kontrolle fanden die Beamten ein Springmesser bei ihm. Quästor Paolo Sartori erstattete Anzeige bei der Staatsanwaltschaft wegen unerlaubten Waffenbesitzes und erließ, angesichts der gegen ihn vorliegenden Erkenntnisse, eine Ausweisungsverfügung.Besonderes Augenmerk wurde bei den Einsätzen auf Bereiche gelegt, in denen üblicherweise eine verstärkte Anwesenheit von Drogenhändlern festgestellt wird.Insbesondere wurden die Präventions- und Überwachungsmaßnahmen in Bozner Einkaufszentren, die bereits in der Vergangenheit Schauplatz von Polizeieinsätzen waren, intensiviert. Bei den Kontrollen identifizierten die Polizisten zwei strafrechtlich verurteilte Personen, die ihre Anwesenheit in Bozen nicht rechtfertigen konnten. Aufgrund dieser Umstände erließ der Quästor zwei Ausreiseverbote, die den Betroffenen die Rückkehr in die Stadt für die nächsten vier Jahre untersagen.Am vergangenen Freitag und am heutigen Montag führten die Beamten der Quästur in der Nähe einiger Schulen in der Gemeinde Bozen spezielle Überwachungs- und Präventionsdienste durch. Aufgrund von Berichten besorgter Eltern wurden die Kontrollen in Schulnähe verstärkt. Dabei wurden jedoch keine Auffälligkeiten oder Vergehen festgestellt.Zudem wurden in der Stadt 7 Kontrollposten errichtet, an denen insgesamt 71 Fahrzeuge und 289 Personen kontrolliert wurden. Dabei wurden 4 Fahrverbote, 2 mündliche Verwarnungen und 5 Ausweisungsbeschlüsse gegen Personen, die sich illegal auf italienischem Staatsgebiet aufhielten, ausgesprochen.„Wie an den vorangegangenen Wochenenden werden die außerordentlichen Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen systematisch fortgesetzt“, betonte Quästor Paolo Sartori.Diese Polizeieinsätze sowie die Präventions- und Überwachungsmaßnahmen, die in der Nähe von Schulen, Einkaufszentren und verlassenen Gebäuden durchgeführt werden, seien von grundlegender Bedeutung, um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten, so Sartori abschließend.