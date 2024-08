Bozen: Heftige Auseinandersetzung in Restaurant – Mann ausgewiesen

Vor Ort eingetroffen, bemerkten die Ordnungshüter einen Mann, der bei deren Anblick fliehen wollte, um sich der Kontrolle zu entziehen. Die Polizei konnte ihn jedoch mit Mühe aufhalten und der Mann begann, um sich zu schlagen.Laut dem Restaurantbesitzer, der den Notruf abgesetzt hatte, war der junge Mann kurz zuvor in sein Lokal gekommen, um alkoholische Getränke zu konsumieren.Da sich der junge Marokkaner bereits in einem offensichtlich betrunkenen Zustand befand, weigerte sich der Inhaber, ihm weitere Getränke auszuschenken. Dies gefiel dem Mann gar nicht und er begann, den Gastwirt zu beleidigen und weiteren Alkohol zu fordern. Die Diskussion mündete schnell in einen heftigen Streit, bei dem der aggressive Gast den Restaurantbesitzer am Bein verletzte.Der 24-jährige Mann marokkanischer Staatsbürgerschaft hatte keine Ausweispapiere bei sich. Es stellte sich heraus, dass er bereits wegen zahlreicher weiterer Straftaten polizeibekannt war, darunter Körperverletzung, Drogenhandel, Sachbeschädigung und schwerer Diebstahl.Der Mann wurde angezeigt und soll nun abgeschoben werden.