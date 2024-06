Bozen: Intensiver Samstag für Polizei

Entzug der Aufenthaltsgenehmigung

Ladendiebstahl

Besorgte Anrainer in der St.-Johann-Gasse verständigten über die Notrufnummer 112 die Polizei : Ein offensichtlich betrunkener Mann wirft Glasflaschen auf die Straße.Eine Streife der Staatspolizei machte sich auf den Weg und inmitten leerer Glasflaschen und mehrerer Bierdosen fanden sie den Störenfried. Die Polizei forderte den 23-Jährigen auf, die Glasscherben und den Müll zu beseitigen, anschließend wurde der Tunesier auf die Wache gebracht, wo er wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit angezeigt wurde.Quästor Paolo Sartori hat zudem ein Aufenthaltsverbot für Bozen erlassen, der bereits vorbestrafte Mann darf für 2 Jahre das Stadtgebiet nicht betreten. Außerdem hat der Quästur das Verfahren für den Entzug der Aufenthaltsgenehmigung eingeleitet, damit der Tunesier aus Italien abgeschoben werden kann.Ebenfalls im Bozner Stadtzentrum wurde eine Polizeistreife zu einem Fall von Ladendiebstahl gerufen. Eine Frau wollte mit 3 Kleidungsstücken das Weite suchen, am Ausgang ging jedoch der Alarm der Diebstahlsicherung los. Ein privater Wachmann forderte die 30-Jährige auf, ihre Tasche zu öffnen, darin war das Diebesgut.Quästor Paolo Sartori hat verfügt, dass die Frau ihre Heimatgemeinde im Eisacktal ohne Erlaubnis der Polizei nicht mehr verlassen darf.