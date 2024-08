Bozen: Jugendlicher ausgeraubt: Mutige Freundinnen filmen Tat – 2 Festnahmen

Mädchen filmt die Tat

Der Vorfall ereignete sich, als der Jugendliche zusammen mit 2 Freundinnen nach einem Restaurantbesuch durch den Park ging. 2 Männer näherten sich der Gruppe und gaben vor, Bekannte zu sein. Doch schnell wurde klar, dass sie es auf die Wertsachen des jungen Mannes abgesehen hatten. Einer der Angreifer riss ihm eine Goldkette vom Hals, die er sofort einem dritten Komplizen übergab. Dieser flüchtete daraufhin in Richtung Freiheitsstraße.Die beiden jungen Frauen reagierten umgehend. Eine von ihnen alarmierte die Polizei über den Notruf, während die andere den Überfall mit ihrem Smartphone filmte. Kurz darauf trafen Polizeistreifen ein und begannen sofort mit der Suche nach den Tätern. Die Beamten entdeckten die beiden Hauptverdächtigen, die sich in einem Gebüsch versteckt hatten. Anhand der Aufnahmen konnten sie zweifelsfrei identifiziert und festgenommen werden. Es handelt sich um 2 vorbestrafte marokkanische Staatsbürger, die in Polizeigewahrsam genommen wurden.Der dritte Komplize, der mit der gestohlenen Kette flüchtete, wurde ebenfalls identifiziert und wird nun gesucht. Quästor Paolo Sartori, betonte die Bedeutung des schnellen und mutigen Handelns der beiden Frauen. Aufgrund der Schwere des Verbrechens und der Vorstrafen der beiden Täter hat Sartori die sofortige Aufhebung ihres internationalen Schutzstatus beantragt, um ihre Abschiebung nach Verbüßung der Strafe zu ermöglichen.