Bozen: Junge Frau nimmt Bad im Eisack – Passanten alarmieren Feuerwehr

Sie habe das schon öfters gemacht, sagte die junge Frau, wahrscheinlich minderjährig, zu den Einsatzkräften, die sofort ausgerückt waren, nachdem gegen 6.30 Uhr der Alarm eingegangen war.Die Berufsfeuerwehr forderte die junge Frau ausländischer Herkunft aber trotzdem auf, den Fluss sofort zu verlassen. „Es ist sehr unüblich, dass jemand an der Stelle baden geht. Überhaupt zu der Uhrzeit, in der Jahreszeit und bei den Temperaturen“, sagt der zuständige Offizier.Auch der Notarzt war vor Ort. Nach einer ersten Kontrolle der Frau wurde sie in das Krankenhaus von Bozen gebracht. Sie war unterkühlt, hatte das selber wahrscheinlich aber nicht mitbekommen.Im Einsatz standen neben der Berufsfeuerwehr Bozen und dem Notarzt des Roten Kreuzes auch das Weiße Kreuz und die Polizei. Auch die Wasserrettung wurde alarmiert, sie konnte aber wieder einrücken, noch bevor sie am Einsatzort ankam.