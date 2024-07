Bozen: Junger Mann von Bekanntem angegriffen und ausgeraubt

Wiederholungstäter ausgewiesen

Am Samstagmorgen erreichte die Bozner Quästur ein Notruf: Ein junger Mann aus Gambia hatte in einem „Money Center“ 200 Euro behoben. Daraufhin soll ihn ein Bekannter in der Trientstraße mit einem Pfefferspray angegriffen und ausgeraubt haben, heißt es in einer Aussendung der Quästur Dank der genauen Täterbeschreibung gelang es den Polizisten, den mutmaßlichen Übeltäter zu identifizieren und ausfindig zu machen: Einen 22-Jährigen aus Gambia, mit zahlreichen Vorstrafen auf dem Kerbholz. Außerdem war in der Vergangenheit bereits ein Verbot gegen den Mann erlassen worden, sich in Bozen aufzuhalten.Der 22-Jährige wurde wegen Raubes, Körperverletzung und weil er gegen das Aufenthaltsverbot verstoßen hatte, angezeigt. Zudem hat Paolo Sartori gegen den mutmaßlichen Wiederholungstäter ein Ausweisungsdekret erlassen; er wurde ins Abschiebezentrum nach Görz gebracht.