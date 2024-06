Bozen: Ladendieb dreht durch – Mitarbeiter ins Gesicht geschlagen

Aufenthaltsgenehmigung entzogen

Die Staatspolizisten wurden aufgrund eines Ladendiebstahls zu einem Interspar-Supermarkt in der Buozzi-Straße gerufen.Die Täter waren bereits geflüchtet, konnten jedoch von den Ordnungshütern eingeholt und festgenommen werden.Wie sich herausstellte hatten die beiden Männer, ein 25-jähriger Algerier und ein 29-jähriger Marokkaner versucht, einen Rucksack mit gestohlener Ware an der Kasse vorbeizuschmuggeln. Als sie von einem Mitarbeiter aufgefordert wurden, die Rucksäcke zu öffnen, schlug der Algerier diesem ins Gesicht.Die beiden mehrfach vorbestraften Männer müssen sich nun wegen schweren Diebstahls und Körperverletzung verantworten.Aufgrund des Vorfalls ordnete Quästor Paolo Sartori an, den beiden Kriminellen ihre Aufenthaltsgenehmigung zu entziehen. Sie müssen das Staatsgebiet innerhalb von 14 Tagen verlassen.