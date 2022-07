Bozen: Mehrere Männer angezeigt, Drogen sequestriert

Im Zuge einer Kontrolle wurden die Beamten der Staatspolizei kürzlich auf einen Mann im Bozner Bahnhofspark aufmerksam, der mit einem Küchenmesser einige Passanten bedrohte. Die Ordnungshüter stoppten ihn und nahmen ihm das Messer ab. Der Mann, ein 40-jähriger Nigeraner, wurde auf freiem Fuß angezeigt.Zudem stellten die Polizisten an die 40 Dosen Heroin (insgesamt rund 10 Gramm) im Bahnhofspark sicher.Kurz darauf stach den Beamten – im Zuge einer weiteren Kontrolle im Bahnhofspark – ein Mann ins Auge, der mit den Händen die Erde aufgrub. Sie hielten ihn an und entdeckten 23 Dosen Heroin. Der 40-jährige Nigerianer wurde wegen Vertreibung von Drogen angezeigt.Schlussendlich hagelte es auch für einen 45-jährigen Tunesier eine Anzeige wegen Drogenhandel. Er war mit einigen Gramm Heroin und einer Präzisionswaage in der Trientstraße angehalten worden.