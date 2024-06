Bozen: Messerstecher nach EM-Spiel identifiziert

Auseinandersetzung nach dem Spiel Spanien gegen Albanien

Nach der Messerstecherei auf dem sogenannten Siegesplatz in Bozen am Montagabend, bei der ein Mann erheblich am Hals und am Arm verletzt wurde, hat die Polizei einen Tatverdächtigen ausgemacht.Zur Tat dürfte es im Zuge einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Fans nach dem Spiel Spanien gegen Albanien bei der Fußball- EM gekommen sein. Ein gezielter Angriff auf das Opfer wird von den Ermittlern als unwahrscheinlich angesehen.Sowohl beim mutmaßlichen Täter als auch beim Verletzten handelt es sich um albanische Staatsbürger. Der verletzte Mann war von einer Notärztin behandelt und dann vom Roten Kreuz ins Bozner Spital gebracht worden.