Bozen: Junge Frau durchlebt über Monate hinweg die Hölle

Mit der Veröffentlichung eines intimen Videos gedroht

Wenige Minuten nach Anzeige geht Terror weiter

Vorbestrafter Mann verfolgt Frau

Am Samstagnachmittag fasste eine Frau aus Bozen den Mut, ihren jahrelangen Peiniger wegen Stalkings anzuzeigen: Ihr 47-jähriger Ex-Partner soll sie über 2 Jahre lang gestalkt, bedroht und ihre Sachen beschädigt haben, weil er das Ende ihrer Beziehung nicht akzeptieren wollte, heißt es in einer Aussendung der Quästur.So soll er in der Vergangenheit unter anderem immer wieder die Reifen ihres Fahrrads aufgestochen und versucht haben, ihren Automotor zu beschädigen. Des Weiteren soll der mutmaßliche Stalker einen intimen Akt der beiden gefilmt und der Frau anschließend mit der Veröffentlichung des Videos gedroht haben, sollte sie ihn verlassen.Vor Kurzem hatte die junge Boznerin genug und brachte die Taten ihres mutmaßlichen Peinigers zur Anzeige. Nur wenige Minuten nachdem sie die Quästur verlassen hatte, nahm der Psychoterror erneut seinen Lauf: Der mutmaßliche Peiniger begann die Frau, die gerade mit ihrem Fahrrad in der Landeshauptstadt unterwegs war, mit seinem Fahrzeug zu verfolgen und versetzte dabei auch andere Verkehrsteilnehmer und Fußgänger in Gefahr.Die verängstigte Frau setzte daraufhin den Notruf ab. Dank der Aufnahmen von Überwachungskameras gelang es der Polizei , den Mann zu stellen und ihn festzunehmen. Den Polizeibeamten war der Mann durchaus kein Unbekannter: Er war in der Vergangenheit bereits mit Verbrechen in Bezug auf den „roten Kodex“, der Gewalt an Frauen , auffällig geworden.Der mutmaßliche Peiniger wurde wegen Stalkings angezeigt und angesichts der Schwere der Vorwürfe hat Quästor Paolo Sartori die Sonderüberwachung des Mannes angeordnet.