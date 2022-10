Bozen: Nächtliche Straßenreinigung im November

Die nächtliche Straßenreinigung wird vom 7. bis zum 25. November 2022 durchgeführt. An den Reinigungstagen darf in den betroffenen Straßen von 19 Uhr abends bis 3 Uhr morgens nicht geparkt werden. Unrechtmäßig abgestellte Fahrzeuge werden von der Stadtpolizei abgeschleppt.SEAB informiert die Anrainer mit Flugblättern über die Reinigungsarbeiten. In den betroffenen Straßen werden außerdem Hinweisschilder aufgestellt. Unmittelbar vor dem Beginn der Straßenreinigung weist SEAB mit Lautsprecher-Durchsagen noch einmal auf die Putzaktion hin.Der Reinigungskalender kann auf der SEAB-Homepage im PDF-Format heruntergeladen werden.Wenn eine Straße nicht auf der Liste steht, bedeutet es, dass dort die nächtliche Straßenreinigung nicht vorgesehen ist.