Mit Baseballschläger und Teppichmesser vor der Tür einer Bekannten: Verhaftet

Mann schlägt Frau ins Gesicht – Festnahme

In Bozen spielten sich in der vergangenen Woche aufsehenerregende Szenen ab. Eine Frau hatte die Polizei alarmiert, weil sie von einem befreundeten Paar angegriffen worden war. Demnach hatte sie den Abend mit besagtem Paar bei sich Zuhause verbracht. Sie und die andere Frau gerieten nach einem Streit in eine Schlägerei.Sie bat das Paar schließlich, ihr Haus zu verlassen. Dieses jedoch stand kurz darauf bewaffnet mit einem Baseballschläger, einem Teppichmesser und einem Feuerlöscher wieder vor ihrer Tür und versuchte, sie damit anzugreifen. Mit Mühe schaffte die Frau es, die Tür zu schließen, dann alarmierte sie den Notruf.Die Ordnungshüter trafen auf das streitlustige Paar, das offensichtlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Die beiden weigerten sich, sich auszuweisen und beschimpften und bedrohten die Polizeibeamten. Zudem wurden sie handgreiflich.Die Polizei nahm die beiden mit auf die Wache. Im Besitz der Frau wurden 7,4 Gramm Kokain gefunden. Der Baseballschläger und das Teppichmesser wurden ebenfalls sichergestellt.Für die beiden klickten die Handschellen. Sie wurden in das Gefängnis von Bozen überstellt.Wenige Stunden vorher mussten die Ordnungshüter einer Frau zu Hilfe kommen, die von einem Bekannten angegriffen worden war.Der Mann war vor ihrem Haus aufgetaucht und hatte ununterbrochen an der Tür geklingelt. Offenbar war er wütend, weil die Frau nicht auf seine Annäherungsversuche eingegangen war. Es gelang ihm, sich Zugang zur Wohnung zu verschaffen. Um weitere Störungen der Nachbarschaft zu vermeiden, folgte die Frau ihrem Bekannten aus dem Wohnblock.Doch dann begann der Mann, sie ins Gesicht zu schlagen und entriss ihr das Mobiltelefon. Die Betroffene hatte glücklicherweise ein zweites Telefon bei sich und wählte damit den Notruf. Die Polizei kam ihr umgehend zu Hilfe. Innerhalb weniger Minuten konnte der Angreifer identifiziert werden. Er wurde wegen Raubes verhaftet.